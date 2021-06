FRANCESCA BRUNO DI BELMONTE DONA ABITI DEL XVIII SECOLO AL MUSEO “TEMPO” DI CANICATTINI

Rep: La sezione dedicata al tessuto del Museo TEMPO (Museo del Tessuto, dell’Emigrazione e della Medicina Popolare) di Canicattini Bagni, si arricchisce di ulteriori testimonianze storiche del vissuto nell’area iblea, grazie alla donazione di corpetti in seta e abiti nobiliari del XVIII secolo da parte della N.D. Francesca Bruno Di Belmonte Ottaviano che, dimostrando una particolare sensibilità verso il patrimonio che col passare del tempo rischia di andar perduto, ha fatto dono al Museo, istituto per eccellenza di conservazione, i tessuti appartenuti per secoli alla nobile famiglia dei Belmonte di Ragusa. Alla donazione, avvenuta ieri, lunedì 14 giugno 2021, nei locali del Museo del Comune di Canicattini Bagni, a ricevere Francesca Bruno Di Belmonte Ottaviano, accompagnata da Salvo Borelli, Presidente della Coop. Terra Iblea che si occupa di iniziative sociali per persone fragili nel ragusano, insieme al Presidente del Museo Paolino Uccello e agli operatori museali, c’erano anche il Sindaco Marilena Miceli, l’Assessore al Turismo, Sebastiano Gazzara, e il Presidente del Consiglio comunale Paolo Amenta, che nel ringraziare la N.D. ragusana le hanno fatto conoscere le varie sezioni museali, uniche in Sicilia, e illustrato il ruolo e l’importanza del Sistema Rete Museale Iblei, nato e coordinato da Canicattini Bagni, comprendente i piccoli musei antropologici del territorio ibleo e non solo. Un progetto di conservazione, valorizzazione e diffusione della memoria del territorio e del suo ricco e prezioso patrimonio storico, culturale, ambientale e delle tradizioni, che si rivolge soprattutto alle giovane generazioni, come nel caso della Scuola degli Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari, riscontrando gli apprezzamenti della N. D. Francesca Bruno Di Belmonte Ottaviano e di Salvo Borelli.