SCERRA: FINANZIATI IL PORTO PICCOLO DI SIRACUSA E IL PROGETTO PASSIBLEI DI NOTO

Scrive il deputato grillino di Siracusa Filippo Scerra: “Tra i 13 progetti che hanno ricevuto il via dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibile – afferma il vice presidente del gruppo parlamentare alla Camera – due ricadono a Siracusa e nella sua provincia. Nello specifico si tratta del finanziamento per la riqualificazione di Porto Piccolo di Siracusa, approdo Santa Lucia e Riva Porto Lachio per una cifra pari a 2.559.076,12 euro e altri 1,4 milioni stanziati per il progetto Passiblei – Circuito del Barocco Sistema integrato di mobilità ciclo ferroviaria nella Val di Noto.”