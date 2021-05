SOLLECITO N.21 DI SVR AL SINDACO DEL CGA: PALETTI IN FERRO ABBANDONATI A VILLA REIMANN

Sollecitio numero 21 di SVR al sindaco del cga. Ecco il testo: Con la presente presentiamo il 21° sollecito per un riscontro all’Istanza del 12 gennaio 2021 avanzata da Save Villa Reimann con riferimento alla Casa del Custode. Cogliamo anche questa occasione per informarLa di una particolare situazione di degrado che interessano i Giardini di Villa Reimann e che certifica una evidente falla nella filiera di comando dell’Amministrazione che dirige stante l’accavallamento delle diverse competenze e responsabilità che ritroviamo nella gestione del Patrimonio Reimann. Difatti esiste un suo delegato pro tempore incaricato di seguire le vicende culturali di villa Reimann, poi vi è l’assessorato al Verde pubblico che si occupa della manutenzione del verde ma solo di Villa Reimann e non del verde della Casa del Custode ormai quasi inselvatichito. Vi sono uffici, poi, che hanno competenze per il diverso uso del Lascito: per esempio per lo svolgimento dei matrimoni si interessa un ufficio, dei fondi rustici si interessa il Patrimonio, dei lavori l’ufficio tecnico e per l’utilizzo della Villa e del Parco persino l’Assessorato alla PI. Come è noto però non esiste alcuna figura di coordinamento per un patrimonio così prezioso ed articolato e quei funzionari e dirigenti che dovrebbero interessarsene spesso non vi si sono neanche recati, come accade per esempio con il fondo rustico, facente parte della proprietà, che fornisce la metà dell’acqua alla città e di cui ci permetteremo di segnalarne la stortura in una prossima segnalazione. Adesso la situazione che portiamo alla sua attenzione può apparire leggera ed anche un poco ridicola se non desse invece il senso dell’impotenza dell’Amministrazione attuale di fronte a problematiche quasi banali. Ci provi Lei, sig. Sindaco, a far togliere dal giardino tutti quei paletti in ferro abbandonati per ogni dove dall’Impresa che ha gestito le visite guidate. E’ una visione che annulla ,per certi versi, persino l’atmosfera di altri tempi che si ritrova passeggiando tra i viali dei Giardini. E’ quasi una vergogna.

Save Villa Reimann tenta di aiutarla fornendo una documentazione fotografica per facilitarle il compito.

Save Villa Reimann

Il Coordinatore

Lo Iacono Marcello