VINCIULLO. 91MILA EURO PER METTERE IN SICUREZZA LE STRADE DI CASSARO

Rep: Con provvedimento del Direttore Generale dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, sono state accertate le somme di 91.275,51 euroo per la realizzazione del progetto denominato “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali” nel Comune di Cassaro. Lo comunica Vincenzo Vinciullo. Dette somme sono state accertate a favore del Comune di Cassaro dopo che lo stesso Comune aveva presentato il progetto in seguito ad una Deliberazione di Giunta Municipale del 9 febbraio 2021. Le risorse provengono dal Patto per il Sud, firmato ad Agrigento il 10 settembre 2016 e, più precisamente, dall’assegnazione dello Stato per la realizzazione di progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi del Piano straordinario di messa in sicurezza nei piccoli Comuni delle aree interne. Il decreto, ha concluso Vinciullo, è stato trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato per poi proseguire con il finanziamento che verrà materialmente assegnato al Comune di Cassaro.