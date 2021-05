SAVE VILLA REIMANN AL SINDACO: AVEVATE PERSO TUTTI I REPERTI ARCHEOLOGICI

Sollecito n. 16° di Save Villa Reimann al Sindaco di Siracusa. Ecco il testo: Non conosciamo fino in fondo il perché del suo prolungato mutismo. Non vorremmo che, come è successo al primo invio della nostra Istanza del 12 gennaio scorso, coloro che curano la sua corrispondenza non gliela avevano consegnata. Probabilmente sarà successo la stessa cosa ed è per tale motivo che abbiamo messo in copia il Segretario Generale del Comune, la dott.ssa Danila Costa, che è sempre stata attenta alle problematiche di Villa Reimann. Comunque le avanziamo formale riscontro all’Istanza avanzata da Save Villa Reimann finalizzata al recupero della Casa del Custode in modo da restituirla alla fruizione pubblica. Nel contempo, cogliamo l’occasione per informarLa di un altro degrado del Lascito della gentildonna danese che dimostra la poca cura e la troppo superficialità utilizzata nella difesa del suo Patrimonio. E’ noto che la sua Amministrazione aveva perso memoria e traccia dell’esistenza dei reperti archeologici di proprietà di Christiane Reimann che solo la caparbietà di Save Villa Reimann ha permesso di rintracciare presso la Soprintendenza di Siracusa che li teneva in custodia dal lontano 1995. Attraverso documenti da noi forniti e con la disponibilità della Soprintendenza è stato possibile riportarli in Villa. Il trasferimento ad onor del vero è stato eseguito dal suo delegato pro tempore alla cultura. Purtroppo lo stesso si è dimenticato, dopo promesse del “faccio tutto mi”, del cattivo stato di conservazione della quasi totalità delle oltre 200 monete antiche e di un urna monoansata del II° secolo a. C. che è pervenuta rotta in svariati pezzi. I volontari di Save Villa Reimann, noti archeologi e specialisti del restauro, che proprio in questi giorni hanno completato in modo gratuito lo studio degli oltre 150 reperti archeologici, si erano dichiarati disponibili a curare le monete ed ad incollare i vari pezzi del vaso secondo metodi ben consolidati. Questo gesto non è stato accettato, forse non piaciuto evidentemente a qualcuno che aveva promesso il suo intervento per affidare al CNR di Catania la cura delle monete e per richiedere alla Soprintendenza di Siracusa il restauro dell’urna dato che si era rotta durante la loro custodia. Inutile sottolineare che nessuna richiesta è stata avanzata e nessun trattamento di restauro è stato eseguito e che è ancora incompleto, tra l’altro, lo stesso verbale di trasferimento e consegna dei reperti archeologici avvenuto ad ottobre 2018 in quanto mancano all’appello alcuni pezzi.

Save Villa Reimann

Il Coordinatore

Lo Iacono Marcello