SALUTE DONNA: LA PREVENZIONE E’ L’ARMA MIGLIORE PER COMBATTERE IL CANCRO

Rep: Nasce a Siracusa per volontà di un gruppo di donne fortemente

motivate la sezione autonoma di Salute Donna. L’Associazione di

volontariato ha lo scopo di sostenere la ricerca scientifica e

incrementare i contatti tra i ricercatori, soprattutto in campo

oncologico, Con particolare riferimento all’Istituto Nazionale per lo

studio e la cura dei tumori di Milano; di elaborare proposte per le

autorità sanitarie per sensibilizzare le stesse sulle scelte sanitarie che

dovrebbero determinare una adeguata prevenzione e cura rivolta alla

salute della donna; di promuovere dibattiti scientifici informativi e

culturali sulle malattie che maggiormente colpiscono le donne con

particolare riguardo a quelle patologie che con un’adeguata

informazione e prevenzione possono essere individuate in tempi brevi,

nonché di promuovere corsi di formazione per docenti e personale tutto

della scuola di ogni ordine e grado per l’educazione ad uno stile di vita

corretto in funzione alla prevenzione di patologie oncologiche e infine,

ma non di meno valore di sensibilizzare il pubblico femminile sulle

problematiche sanitarie che lo riguardano. Con sede presso la Cittadella

dello Sport di Siracusa, l’Associazione lavorerà seppur in autonomia,

sotto lo stesso tetto di Salute Donna Nazionale fondata e ancora oggi

rappresentata egregiamente da Anna Mancuso.

Il direttivo della Sezione di Siracusa è così rappresentato: Presidente

Maria Damanti; Vicepresidente Cetty Moscatt; segretaria Alessandra

Marotta; tesoriere Enza Signorelli; consiglieri: Selenia Saragozza ,

Mariaconcetta Francicanava e Adriana Drago.

Tra i nomi di spicco del Comitato Scientifico: Francesca Catalano,

senologa; Giusy Scandurra, oncologa; Alba Chiarlone , psicologa;

Carolina Canto, biologa nutrizionista.

“Salute Donna Siracusa nasce dall’incontro di un gruppo di donne che si

sono approcciate raccontando la loro esperienza e il loro dolore vissuto

a causa del cancro” continua la Presidente Maria Damanti dicendo con

fermezza: “il gruppo è una forte risposta per tutte quelle donne che nel

corso della malattia si sentono sole e abbandonate, noi siamo qui e

saremo per chi lo vorrà un sostegno durante questo insidioso percorso.

La nostra mission è comunque quella di far capire anche attraverso le

nostre attività che la miglior cura è la prevenzione e che la miglior

conquista è la vita “. Durante la presentazione alla Stampa un

particolarissimo momento introduttivo alla tematica è stato curato

artisticamente dall’ Attrice Elena Polic che ha letto una testimonianza di

una paziente oncologica accompagnata dall’altrettanto eccelsa

Violoncellista Susi Kimbell.

