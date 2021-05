DISCARICA A FONTE ARETUSA, SCERIFFO E AIUTANTI SCERIFFO NON VEDONO

Ecco la discarica all’interno di Fonte Aretusa. Il gestore Civita fa finta di nulla su rifiuti e spazzatura varia, il Comune che lo ha affidato nel 2019 a Civita si comporta come sempre. Non vede nulla di quello che interessa gli amici, ma fa sanzionare dalla sua polizia quello che fanno i non amici. Anche stamattina a Fonte Aretusa c’erano decine di turisti, ma tutto era impresentabile: mancavano le papere, erbacce a mai finire, papiro sempre più a secco e rifiuti a bizzeffe con discarica in crescita. Sceriffo/sindaco del cga assente, assessori Buccheri e Gradenigo ignoranti di quello che succede a Fonte Aretusa. Loro sono aiutanti dello sceriffo e fanno quello che lo sceriffo ordina. Povera nostra città.