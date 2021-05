SOLLECITO N.11 DI SAVE VILLA REIMANN AL SINDACO: LE BUGIE DEL DELEGATO SULLE COLONNINE IN PIETRA

Rep l’11° Sollecito per Istanza Casa del Custode di Villa Reimann inviato al Sindaco di Siracusa: Con la presente siamo a sollecitare ancora una volta una risposta all’Istanza da noi avanzata il 12 gennaio 2021 per fermare il degrado della Casa del Custode. Cogliamo l’occasione per informarLa che il suo delegato pro tempore alla rubrica della Cultura, ha dichiarato alla stampa di “avere avviato un dialogo con la Soprintendenza per il restauro delle Colonnine del Giardino che sarà curato direttamente dall’amministrazione attraverso restauratori professionisti.” Quest’ultima, interpellata dalla scrivente, ha smentito che vi fosse una interlocuzione in corso e che non è ancora pervenuto il progetto di restauro delle colonnine che, in qualità di ente proprietario, il Comune avrebbe dovuto inoltrare per l’approvazione così come richiesto espressamente dalla Soprintendenza con nota inviata il 27.11.2020 al suo delegato alla cultura. Preso atto di questo chiaro disinteresse dell’Amministrazione Save Villa Reimann fa appello alla Soprintendenza, che ci legge in copia, di ritenere evaso il comma 3 dell’art 33 del Codice dei Beni Culturali e di osservare e far osservare il successivo comma 5, che prevede l’esecuzione diretta del restauro nel caso in cui il proprietario del bene non adempie all’obbligo di presentazione del progetto. Save Villa Reimann a tal fine ricorda di avere messo a disposizione sia le risorse finanziarie per l’acquisto dei materiali necessari sia la disponibilità di intervento gratuito del massimo restauratore che la Soprintendenza ha al suo interno, per procedere al restauro delle colonnine secondo il protocollo utilizzato per l’ultimo restauro della fontana di Archimede di piazza Archimede. Non comprendiamo ancora oggi i motivi ostativi del suo delegato alla cultura ad un’azione che avrebbe sopperito alle carenze finanziarie e professionali del Comune nella realizzazione completa del restauro. Per comodità di lettura oggi ci limitiamo ad allegare il pdf delle sole colonnine in pietra mentre domani le invieremo il pdf delle erme così da avere una chiara visione del degrado che sette anni della sua amministrazione non sono stati sufficienti a fermarlo.

Save Villa Reimann

Il Coordinatore

Lo Iacono Marcello