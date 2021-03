MAURIZIO LANDIERI: IL POPULISMO, IL GRILLISMO, HANNO FATTO DANNI ENORMI, VEDI LA FOTO DI MATTARELLA

Maurizio Landieri, è solo una questione di classe dirigente? Stiamo pagando il prezzo di un personale politico grillizzato, è solo un fatto contingente?

Il populismo, il grillismo, hanno fatto danni enormi. Si è perso il senso della realtà. Ti faccio un solo esempio: la foto del Presidente Mattarella che si vaccina aspettando il proprio turno, seduto in mezzo agli altri cittadini. Tutti hanno gridato alla meraviglia, osservando un Capo di Stato che aspetta il proprio turno in mezzo agli altri. Io la trovo una cosa orrenda. Il Presidente della Repubblica non può essere considerato un cittadino qualsiasi, è il Garante Supremo dei nostri valori costituzionali. Mattarella andava vaccinato per primo, il 27 dicembre, il primissimo giorno. Uno non vale uno, non siamo tutti uguali. Dobbiamo partire con le stesse possibilità, ma qualcuno andrà più lontano di altri, per capacità o fortuna, ma andrà più lontano. L’idea che la casalinga di Voghera possa fare il ministro sta producendo danni enormi al paese. Il Presidente andava vaccinato subito ed in diretta per dare l’esempio. Ma se fosse accaduto, apriti cielo. Ci vorrà tempo per superare le aberrazioni introdotte da questa visione populista.

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE