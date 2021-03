VINCIULLO-MONCADA: LA VERGOGNA DEI GABINETTI AL CIMITERO, IL NULLISMO DEL SINDACO IMPOSTO DAL CGA

Rep: Lo squallore più totale la fa da padrone all’ingresso della città di Siracusa e il riferimento è ai servizi pubblici, cioè ai servizi igienici, che troviamo all’ingresso del Cimitero Monumentale della capitale dell’Occidente, cioè Siracusa. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo, Responsabile Provinciale della Lega Sicilia e l’avv. Sebastiano Moncada, presidente dell’associazione Deorum Manium Iura Sancta Sunto. Uno squallore insopportabile per un’amministrazione non democraticamente eletta dal popolo, ma che invece è stata imposta alla città di Siracusa e ai suoi cittadini dai Giudici amministrativi che hanno ritenuto di non dover procedere alla verifica di quanto era successo durante lo scrutinio e che ora emerge grazie all’indagine della Procura della Repubblica di Siracusa, in tutta la sua drammaticità e complessità. Dicevamo dello stato di squallore che domina all’ingresso del Cimitero di Siracusa: un casotto abbandonato e cadente, con gli intonaci staccati, con due catenacci e una catena che sbarrano l’ingresso ai cittadini e alle cittadine che si recano nel nostro Cimitero Monumentale, che avrebbero la necessità di avere dei servizi igienici degni di questo nome. E del resto, a chi deve dare conto il Sindaco della città che non è stato scelto dai cittadini ma da una sentenza? Ancora una volta, hanno concluso Vinciullo e Moncada, senza volere entrare all’interno del cimitero e senza voler disturbare i morti, vogliamo ricordare a questa Amministrazione che vi sono anche i vivi e i vivi, a una certa età, hanno dei bisogni fisiologici e i nostri occhi, a prescindere da qualsiasi età, vorrebbero vedere meno squallore e meno vergogna sparsi per il territorio cittadino. Se si pensasse un po’ meno alle piste ciclabili e più al cimitero, se si pensasse meno alle patacche e alle medagliette, con tramezzini di targhette da offrire un po’ ovunque e a chiunque e si avesse il buongusto di onorare gli impegni assunti quando ci siamo candidati e di rispettare anche il lauto stipendio che da oltre 8 anni i cittadini pagano a questo Sindaco, ripetiamo voluto dal CGA, sicuramente avremmo meno spettacoli indecorosi da osservare in giro per la nostra città.