MASSIMO IMPEGNO PER L’EX PROVINCIA E PER SIRACUSA RISORSE

Rep: Per affrontare i temi riguardanti il personale di Siracusa Risorse, Società interamente partecipata, il Commissario straordinario del Libero Consorzio, dott. Domenico Percolla, insieme al responsabile del settore finanziario, dott. Antonio Cappuccio, ha incontrato le sigle sindacali di riferimento.

Un confronto costruttivo e all’insegna della collaborazione tra le parti. Il dott. Percolla e il dott. Cappuccio, hanno informato i sindacati sull’incontro della scorsa settimana a Roma, con il sottosegretario Villarosa. Un momento, importante con l’impegno preso dal Governo nazionale di seguire attentamente la situazione sia sotto il profilo finanziario che politico.

Il dott. Percolla ha spiegato ai sindacati di avere anche incontrato il presidente della Regione, Musumeci, il quale ha piena consapevolezza della situazione in cui versano le ex Province siciliane e Siracusa in particolare, ma per arrivare ad una soluzione definitiva serve il coinvolgimento pieno del governo nazionale e il trasferimento di risorse.

Le parti si sono poi lasciate con l’impegno di incontrarsi nuovamente alla presenza dell’Amministratore delegato di Siracusa Risorse, Maurizio Circo.