MA SI POSSONO APRIRE GLI ASILI NIDO A TRE MESI DALLA CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO?

L’argomento sono gli asili nido comunali e l’appello lo rivolgiamo a chi provvisoriamente, giusta sospensiva del Consiglio di giustizia amministrativa, è chiamato ad occuparsi dei fatti cittadini fino all’8 aprile prossimo.

Diciamo subito che l’appello è quello di evitare altri sperperi dei soldi dei siracusani. I fatti. Gli asili nido comunali dovevano partire a settembre 2019 e come tutti sanno così non è stato. Italgarozzo ha optato per un appalto triennale che conducente sul piano del principio, si è rivelato nei fatti un motivo di continui rinvii. Da un mese all’altro siamo arrivati nel 2020. Anzi, siamo a febbraio del 2020. Come dire che siamo con sei mesi di ritardo rispetto all’apertura dell’anno scolastico. Stando alle previsioni – che tuttavia visti i ritardi accumulati lasciano il tempo che trovano – gli asili nido comunali dovrebbero diventare operativi ai primi di marzo. Chiediamo: Che senso ha aprire gli asili a soli tre mesi dalla conclusione dell’anno scolastico? Chi li frequenterebbe, i costi poi sarebbero convenienti rispetto agli asili privati che nel frattempo si sono bene organizzati? Sarebbe quindi opportuno, logico, da buon padre di famiglia, far partire gli asili nido comunali a settembre 2020 ed iniziare quindi il triennio all’apertura del nuovo anno scolastico. Ci sembra una osservazione logica, nell’interesse della città e degli interessi della nostra comunità.