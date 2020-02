IN VIA FRANCA GIANNI 64 / DOMANI S’INAUGURA LA NUOVA STRUTTURA FISIOREM

Domani, alle 17,30 in via Franca Gianni, 64, sarà inaugurata la nuova struttura FISIOREM, struttura fortemente voluta dal patron Pippo Spada. Si tratta di un centro polidiagnostico che si occupa principalmente di diagnostica radiologica e riabilitazione fisica e si avvale anche di specialisti che si occupano di ortopedia, fisiatria, urologia, allergie e intolleranze alimentari. Con l’apertura della nuova sede, che si affianca a quella storica di via Filisto 40 sempre a Siracusa, FISIOREM conferma di essere una delle realtà più affermate nel settore. Grazie all’utilizzo di attrezzature all’avanguardia e alla presenza di personale medico altamente specializzato, il centro assicura sempre la massima precisione e accuratezza di ogni esame eseguito. Per qualsiasi contatto o richiesta di informazioni è possibile contattare il centro al numero telefonico 0931/36247 oppure visitare il sito internet www.fisiorem.com.