FRUIZIONE E CONSERVAZIONE DEI NOSTRI BENI NATURALI: DOMANI GLI STATI GENERALI ALL’AMP

Rep: Ampliare la conoscenza della attuale architettura dei parchi, delle riserve e aree naturali del territorio siracusano, soprattutto in relazione ai bisogni dell’utenza, al fine di coniugare la funzione di conservazione a quella di fruizione.

E’ l’obiettivo del “Workshop su turismo naturalistico e Aree Protette di Siracusa e provincia” che avrà luogo domani giovedì 13 febbraio nella sala “Ferruzza-Romano” nella sede dell’Area Marina Protetta Plemmirio con inizio alle 9.

Una mattinata che si preannuncia intensa, in cui convergeranno soprattutto “gli addetti ai lavori” per un confronto a tutto tondo, volto a creare delle sinergie per il benessere del territorio e di chi lo visita.

Un workshop fortemente voluto dal sesto settore del Libero Consorzio Comunale che si occupa di sviluppo economico, politiche comunitarie e turismo, e che ha subito trovato ospitalità nel Consorzio Plemmirio gestore dell’omonima oasi marina, ma che punta al massimo coinvolgimento di tutte le parti in causa, che sono numerose: gli enti gestori di parchi e riserve, le associazioni ambientaliste, le Pro Loco, le guide naturalistiche, i campeggi, i diving, le strutture agrituristiche e di turismo rurale.

In evidenza anche i locali infopoint turistici e la loro funzione di “interfaccia” con i turisti per un corretto scambio di informazioni, la quale passa in primo luogo da una corretta ed esaustiva comunicazione con chi gestisce i siti naturalistici.

In particolare domani, dopo i saluti della autorità: Patrizia Maiorca, Presidente Area Marina Protetta Plemmirio, Domenico Percolla commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale, Francesco Italia sindaco di Siracusa e Luigi D’Aniello comandante Capitaneria di Porto di Siracusa, l’introduzione dei lavori sarà a cura di Claudia Calore, capo del sesto settore, sviluppo economico, politiche comunitarie e turismo che si soffermerà sul ruolo e sulla ottimizzazione delle informazioni degli info point turistici di Siracusa e provincia.

Nel ruolo di relatori si avvicenderanno, molti tra gli “addetti ai lavori” nel mondo del turismo naturalistico tra cui Fabio Portella del Capo Murro di Porco diving, Bernadette Lo Bianco per Sicilia Turismo per Tutti, Simone Alberto Piera del Vertical Climbing Center, Fabio Morreale di Natura Sicula.

Per gli Enti di competenza relazioneranno Sabrina Zappalà, responsabile area tecnico logistica Area Marina Protetta Plemmirio, Giuseppe Mammino, direttore Riserva Ciane Saline di Siracusa, Fabio Cilea, direttore della Riserva Naturale Saline di Priolo per la Lipu, e un tris di esperti del Cutgana: Elena Amore direttore del “Complesso Speleologico Villasmundo – S. Alfio”, Fabio Branca direttore della riserva “Grotta Palombara” , Salvatore Costanzo direttore della riserva “Grotta Monello”.

Le conclusioni prima di aprire il dibattito con il variegato parterre, saranno affidate a Paolo Uccello Vicesegretario regionale Ente Fauna siciliana, Direttore del museo civico Tempo – Canicattini Bagni e direttore del sistema museale Iblei.