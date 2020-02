DOPO LE TANTE PROTESTE DI VINCIULLO E BASILE FINALMENTE IL COMUNE “RIPARA” IL TENSOSTATICO DI BELVEDERE

Finalmente sarà reso fruibile il pallone tensostatico di Belvedere. A sollecitare da sempre questa soluzione Enzo Vinciullo e il consigliere comunale Mauro Basile. Vinciullo e Basile hanno fatto almeno una mezza dozzina di interventi senza avere nessun riscontro. Leggiamo quello di aprile 2019: “La scuola è iniziata da 4 mesi e le ragazze e i ragazzi di Belvedere sono ancora senza palestra, visto che il pallone tensostatico è ormai ridotto a brandelli, grazie al disinteresse totale dell’Amministrazione Comunale di Siracusa. Più volte abbiamo sollecitato l’Amministrazione Comunale a riparare il telo che copriva il pallone tensostatico, ma nessuna attenzione, nessuna risposta, come le tre famose scimmiette, il Sindaco e l’Assessore al ramo non vedono, non sentono e quindi non parlano. E’ possibile che ciò possa accadere nell’indifferenza più totale dei “media” che ritengono, quindi, che le ragazze e i ragazzi di Belvedere siano figli di un Dio minore?”.

Oggi dopo quasi due anni arriva il comunicato dell’amministrazione: “Entro l’inizio della prossima estate sarà nuovamente fruibile l’impianto sportivo tensostatico di Belvedere, reso inutilizzabile lo scorso autunno dal maltempo. L’amministrazione comunale, infatti, ha aggiudicato l’opera per un importo di 88 mila 692 euro. La gara è stata effettuata attraverso la piattaforma Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione). Adesso gli uffici stanno completando gli adempimenti contrattuali e poi inizieranno i lavori la cui durata prevista è di sessanta giorni. L’opera è stata finanziata con un mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti di 120 mila euro”.