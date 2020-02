EVADE DAI DOMICILIARI MA VIENE ARRESTATA

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo della Compagnia di Siracusa nel corso della giornata di ieri, durante uno specifico servizio di controllo ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e alla sorveglianza speciale, hanno arrestato CRESCIMONE Fortunata, classe 1968, casalinga di origine agrigentina e con precedenti di polizia, per aver commesso il reato di evasione.

La donna, al momento del controllo non era presente in casa ed i militari dell’Arma, attuate immediate ricerche, l’hanno rintracciata poco dopo sorprendendola alla guida della sua auto, mentre si aggirava indisturbata per le strade del comune di Priolo.

Dopo la convalida dell’arresto, la Crescimone è stata rimessa agli arresti domiciliari.