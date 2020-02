CARNEVALE 2020 A PRIOLO, CI SONO ANCHE LE BALLERINE BRASILIANE

Rep: Si preannuncia un Carnevale entusiasmante e divertente, che coinvolgerà grandi e piccini, quello organizzato dall’Amministrazione Gianni. Diverse le iniziative in programma, a partire dalle sfilate in maschera degli studenti del 2° Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni”, che si terranno giovedì 20 e martedì 25 febbraio, dalle 10:00 alle 13:00. I costumi, che avranno come tema fiabe, racconti e film Disney, saranno confezionati dalle mamme e dalle sarte locali. Il Comune ha messo a disposizione tessuti e accessori per la loro realizzazione.

Domenica 23, dalle 16:00 alle 22:00, sfilata in maschera delle associazioni culturali locali. Stesso programma martedì 25, con la partecipazione della famosa you tuber Corinne Mantineo e l’esibizione finale dei gruppi partecipanti sul palco allestito in piazza Quattro Canti.

Gli altri eventi, organizzati in collaborazione con la Pro Loco Priolo Gargallo, si terranno presso largo dell’Autonomia Comunale, dove sarà allestito un tendone di 600 metri quadrati.

Giovedì 20 febbraio, a partire dalle 19:30, serata di intrattenimento, animazione e musica con Gaetano Scimonelli e il concerto live dei “Neri a Pois”.

Venerdì 21, sempre dalle 19:30, dj-set con artisti locali; alla consolle, per far ballare giovani e meno giovani, si alterneranno Ivan Lucanto, Alessio Calà, Mauro La Rosa, Andrea Sampirisi, Vox MC Casty. Presente anche il dj e produttore Angelo Ferreri, noto in tutto il mondo, eletto migliore artista di Jackin House nel 2017. Prevista infine l’esibizione di un gruppo di ballerine brasiliane e tamburi.

Domenica 23, dalle 10:00 alle 13:00, animazione per i più piccoli, con trampolieri, trucca bimbi, baby dance, teatro dei burattini, bolle di sapone, giochi musicali. I bimbi, accompagnati dagli animatori, potranno anche fare un giro a bordo del trenino di Re Carnevale.

“Un programma – ha sottolineato il Sindaco, Pippo Gianni – pensato per attrarre visitatori dai Comuni vicini e far passare qualche giorno in spensieratezza ai nostri concittadini, soprattutto ai più piccoli e ai ragazzi, che potranno ballare e divertirsi senza spostarsi dal nostro paese”.