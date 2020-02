EVADE DAI DOMICILIARI E FINISCE IN CARCERE

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale della Compagnia di Siracusa, nel corso di un predisposto servizio finalizzato al controllo dei soggetti sottoposti alle misure cautelari, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per evasione, MAGNANO Concetto Anthony, siracusano, classe 1996, disoccupato e pregiudicato, responsabile di evasione dagli arresti domiciliari, cui era sottoposto, essendosi allontanato senza giustificazione dalla propria abitazione.

Lo stesso, infatti, risultato non presente in casa durante il controllo, è stato sorpreso dai militari sulla pubblica via dalla stessa pattuglia della Stazione. Per tale motivo, configuratosi il reato di evasione, il MAGNANO è stato arrestato e tradotto al carcere “Cavadonna”.