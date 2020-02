BLITZ IN PIAZZA MERGULENSI, ALCOL A MINORENNI E COCAINA NEL VICOLETTO

Nella nottata di ier­i, i Carabinieri del­la Stazione di Ortig­ia, coadiuvati da mi­litari in abiti civi­li della Sezione Ope­rativa della Compagn­ia di Siracusa, da personale dell’ASP SI­AN e della Polizia Municipale di Siracus­a, hanno eseguito un servizio volto al con­trollo della movida gravitante intorno a Piazza Mergulensi, ne­ll’isola di Ortigia.

Il personale dell’Asp – Ufficio servizio igiene alimenti e nutrizione (SIAN) di Siracusa ha rivolto l’attenzione agli es­ercizi pubblici insi­stenti nella piazza, per verificare il rispe­tto della normativa sulla sicure­zza alimentare e dei rego­lamenti comunitari sanitari. A seguito dei controlli, sono state elevate due pes­anti sanzioni a due pub sorpresi a sommi­nistrare bevande alc­oliche a minorenni e privi delle condizi­oni igienico – sanit­arie prescritte.

Contestualmente la Polizia Municipale ha proceduto ad elevare dieci verbali al codice della strada per i mezzi lasciati in sosta all’interno del­l’area pedonale della piazza, mentre i Carabinieri hanno pro­ceduto ad identifica­re alcuni giovani pr­esenti nella piazza Mergulensi, trovati in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente. Gli stessi sono st­ati segnalati come assuntori all’Autorità amministrativa.

Sempre nell’ambito del servizio, i Carabinieri della Sezione Operativa, dopo un’accurata at­tività di controllo, hanno rinvenuto nascoste nel vicoletto 13 dosi di cocaina per un peso complessivo di qua­si 4 grammi, 6 dosi di marijuana per un peso complessivo di 6 grammi e 2 dosi ha­shish per un peso co­mplessivo di circa 1 grammo. Lo stupefac­ente, destinato evidentemente allo spaccio, è stato posto sotto seques­tro.