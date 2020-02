BASTA RUDERI, A LENTINI NUOVA VITA PER L’EX LAVATOIO E IL VECCHIO CONSORZIO AGRARIO

Rep: Nuova vita per il vecchio Consorzio Agrario e l’ex lavatoio di Lentini: il progetto sarà presentato durante un incontro presso l’Aula Consiliare del Comune di Lentini il prossimo venerdì 7 febbraio alle ore 10, alla presenza del direttore dello IACP di Siracusa Marco Cannarella, del sindaco Saverio Bosco e del vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Alessio Valenti.

Il complesso immobiliare di via Francesco Spina n. 1 e 3 è stato infatti individuato dall’IACP, dopo uno studio preventivo, per partecipare al bando regionale PO FESR 2014-2020 asse 9 “Inclusione Sociale e lotta alla povertà”, Obiettivo Tematico 9 , Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi” pubblicata sulla GURS n. 51 Parte I° del 15/11/2019. L’azione 9.4.1 è infatti finalizzata ad incrementare la disponibilità di alloggi sociali da realizzarsi, utilizzando contenitori di proprietà pubblica dismessi. Il Piano Integrato Locale in corso di elaborazione da parte dell’I.A.C.P. di Siracusa prevede la realizzazione di alloggi sociali nei piani superiori del fabbricato e di servizi vari al territorio nel piano terra e nel comparto circostante (Uffici, servizi commerciali, arredo urbano, piantumazione essenze arboree, panchine, cestini, pensilina per ombreggiatura); l’ex lavatoio, invece, diventerà un urban center, spazio cittadino dedicato a incontri, dibattiti, eventi.

L’Amministrazione Comunale di Lentini, unitamente all’I.A.C.P. di Siracusa, intendono avviare il recupero del quartiere attraverso il recupero del vecchio Consorzio Agrario e dell’ex Lavatoio, che attualmente sono ruderi in pessime condizioni statiche e igienico – sanitarie. Il protocollo d’intesa, infatti, prevede non solo la ristrutturazione dei due immobili, ma anche la progettazione e la realizzazione di servizi che possono contribuire a riqualificare, anche sotto il profilo sociale, un ambito importante della città.

Maggiori dettagli saranno a disposizione dei giornalisti durante la conferenza stampa dedicata al progetto, in programma per venerdì 7 febbraio alle ore 10 presso l’Aula Consiliare del Comune di Lentini.