INIZIATA ALLA GRANDE LA STAGIONE DEI GIOVANI VELISTI DELLA CLASSE OPTIMIST

Rep: Nel rispetto del calendario della Federazione Italiana Vela, domenica 2 febbraio con l’organizzazione dei Circoli Velici Riuniti di Siracusa, aperta ufficialmente la stagione velica dei giovani velisti siciliani dai 8 ai 15 anni, della classe OPTIMIST.

Provenienti da Palermo, Marsala, Favignana, Messina, Agrigento, Gela, Catania, Augusta si sono presentati 89 giovani velisti suddivisi nella categoria Juniores 67 e Cadetti 22 per partecipare alle regatate valide per Trofeo del Comitato – Coppa AICO VII Zona e Selezione Giochi delle Isole.

Giornata calda primaverile con poco vento non ha permesso di iniziare le regate come da programma alle ore 11.00 e sapientemente il Comitato di Regata ha tenuto i giovani a terra in attesa del vento che si formasse con la giusta intensità. Alle ore 14,00 il Comitato chiamava le barche in acqua e posizionava il campo di regata quadrilatero con andature di bolina, lasco, poppa, bolina, davanti il Porto piccolo dando la possibilità a tutti di seguire le regate dal lungomare di levante

Alle ore 15,10 con l’arrivo del giusto vento di Libeccio si dava inizio alla regata degli Juniores e dopo dieci minuti la partenza dei Cadetti. Vinceva la prova negli JUNIORES Adorni Michele del Circolo Lauria di Palemo seguito da Genna Giulio della Canottieri Marsala e al terzo posto Liardo Giuseppe del Club Nautico Gela. Primo dei giovani di Siracusa Vasques Jacopo 62° del C.V. Ribellino

Nella categoria Cadetti a vincere la prova Livoti Damiano Circolo Nautico NIC Catania seguito da Palermo Alberto del Circolo Lauria di Palermo al terzo posto Longo Carola del Circolo Nautico NIC Catania. Primo dei giovani di Siracusa Branciamore Andrea con un ottimo 5° del C.V.Ribellino.

Alla cerimonia di premiazione con la presenza dei Consiglieri Nazionali F.I.V. Ignazio Florio Pipitone e Branciamore Ivan e il Presidente regionale FIV Francesco Zappulla che ha ringraziato i giovani per il loro impegno esortandoli a continuare ad impegnarsi sempre per il raggiungimento di migliori risultati.

Oltre ai primi tre della rispettive categoria sono state premiate la prima femminile Juniores Adorni Silvia Circolo Lauria Palermo e Longo Carola prima femminile Cadetti Circolo Nautico NIC Catania.

Sono state poi sorteggiati tra tutti i partecipanti vari premi tra cui una Vela che è stata vinta da Studer Federico del Circolo Lauria di Palermo.