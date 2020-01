ZAPPULLA (ART1): ALTRI 70 MILIONI PER RIMBORSI SISMA 90

Rep: Nel decreto cosiddetto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei Ministri a fine anno, esattamente all’art. 29, è stato incrementato il fondo previsto dal comma 665 delle Legge 23.12.2014 da 90 a 160 milioni di euro. – lo dichiara Pippo Zappulla segretatrio regionale di Art1 Sicilia-.

Il Governo ha inteso così accogliere positivamente, anche se parzialmente, – precisa Zappulla – le richieste avanzate di integrazione delle risorse condizione questa indispensabile per riconoscere concretamente il diritto al rimborso per tutti gli aventi diritto e nell’intero ammontare e non nella misura del 50% così come incredibilmente previsto da una norma , a mio avviso incostituzionale, dell’agosto 2017.

Chiedo pertanto al Governo di comunicare all’Agenzia Centrale delle Entrate alla luce delle nuove importanti risorse disponibili che , dopo avere completato il 50% per tutti gli aventi diritto, cominci a rimborsare l’intero ammontare.

Un altro importantissimo passo avanti quindi – afferma il segretario regionale di Art1 – verso il definitivo riconoscimento del diritto al rimborso completo per i cittadini, contribuenti fedeli delle provincie di Siracusa, Ragusa e Catania che da ormai 30 anni attendono di vedere rimborsati i tributi addebitati e versati oltre il 10% previsti da una specifica legge.

Va dato atto al Governo di avere dimostrato attenzione e di avere risposto positivamente alle reiterate richieste del territorio, di alcuni parlamentari del M5s e dell’intero gruppo di Leu-Art1.

Non lo considero però provvedimento esaustivo perché permangono ancora diverse questioni da affrontare e risolvere positivamente: intanto ritengo ancora non del tutto congrue le risorse per poter rimborsare l’intero ammontare a tutti gli aventi diritto; in secondo luogo occorre che il Mef intervenga in modo risolutivo nei confronti dell’Agenzia Centrale delle Entrate perché si ponga fine ad ancora incredibili ricorsi e addirittura a mancate ottemperanza a sentenze emesse; infine si trovi il modo per consentire a quanti pur avendo il diritto al rimborso non hanno presentato la relativa istanza entro la prevista scadenza del mese di Marzo del 2010.

Per tutte queste ragioni, – conclude Pippo Zappulla – pur non da parlamentare, continuerò a seguire la questione impegnando il mio gruppo politico alla Camera e al Senato e confidando nel contributo e nelle iniziative dei parlamentari del territorio e del M5S in particolare.



