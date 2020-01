Alessandro Spadaro, in due battute: come finisce questo 2019 e come inizia il 2020 a Siracusa?

Finisce male e comincia come finisce, mi pare conseguenza naturale. Ci auguriamo che il 2020 finisca meglio di come inizia. Ma non è un problema solo di Siracusa. C’è uno stato d’animo di pessimismo diffuso per la situazione economica generale e a Siracusa si sente particolarmente.

Parliamo subito della tua impresa. Ci riferiamo al ritorno in piazza Adda con “Tevere60” mentre tutti quelli che imprendono preferiscono Ortigia.

Ho sempre pensato che prima o poi avrei fatto qualcosa di mio in questa zona. Una scelta fuori dagli schemi attuali.

E’ un atto d’amore per il periferico corso Gelone? Ti aspetti un aiutino in termini di servizi da parte di chi amministra?

Ci sono cresciuto e continuo ad abitare in questo centralissimo quartiere, altro che periferico corso Gelone (lo so che era una provocazione). Una scelta d’amore? Probabilmente si. Per me, e per tantissimi altri, è naturale considerarlo il vero centro della città. Ortigia è il quartiere storico di Siracusa, ma non il CENTRO. Mi auguro che l’amministrazione tenga in considerazione che ci sono tanti imprenditori che investono fuori Ortigia e che meritano servizi adeguati.

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE



SANDRO SPADARO: CORSO GELONE RESTA IL CENTRO DELLA CITTA’

ultima modifica: da