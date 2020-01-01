Privacy Policy
SANDRO SPADARO: CORSO GELONE RESTA IL CENTRO DELLA CITTA' – I Fatti Siracusa
2 Gennaio 2020
Ultimi Post:
SANDRO SPADARO: CORSO GELONE RESTA IL CENTRO DELLA CITTA'
VINCIULLO: CINQUE MILIONI PER IL CASTELLO SVEVO DI AUGUSTA
SI CHIAMA GIUSEPPINA LA PRIMA NATA DEL 2020
SI RIFUGIA IN CASA DELLA SORELLA CHE VIENE ARRESTATA PER SPACCIO
I SIRACUSANI NON AMANO LE CINTURE DI SICUREZZA
CALDERONE: GRAZIE ALLA COMPETENZA DELL'ASSESSORE BANDIERA, CAMBIO DI PASSO ALL'AGRICOLTURA
PROGRESSIONE ECONOMICA / COMINCIA BENE IL 2020 PER 236 DIPENDENTI DELL'ASP
BUON ANNO DAL PARCO ARCHEOLOGICO: NEL 2019 OLTRE UN MILIONE DI VISITATORI
DA STAMATTINA C'E' LO SPAZZANEVE SULLA MAREMONTI
FESTA DELLA FAMIGLIA AD ACI TREZZA: FESTEGGIATE 14 COPPIE DI SPOSI
PROVE TECNICHE PER VENDERE LA SAC? / LA SI.SAC. "ENTRA" IN AEROLINEE SICILIANE
PROROGATA PER UN ALTRO ANNO LA MOSTRA DEDICATA AD ARCHIMEDE
CAPODANNO: DECIDE TUTTO ITALGAROZZO, PRESENTATORE E BAND LOCALI
APPELLO DI DON ROSARIO LO BELLO: C'E' FREDDO, AIUTIAMO POVERI E BISOGNOSI
PESCAVANO ABUSIVAMENTE ALL'AMP E PORTAVANO IL PESCE IN UN RISTORANTE
Home
Settimanale I Fatti
Politica
Attualità
Cronaca
Sport
Spettacolo
Comunicati
Menu