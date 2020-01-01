VINCIULLO: CINQUE MILIONI PER IL CASTELLO SVEVO DI AUGUSTA

VINCIULLO: CINQUE MILIONI PER IL CASTELLO SVEVO DI AUGUSTA 
Il Dirigente del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo inerente l’intervento n.20 denominato “Lavori di consolidamento e fruizione del Castello Svevo di Augusta – I stralcio esecutivo” per l’importo complessivo di 5 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014/2020 “Patto per la Sicilia” quindi, al solito, le risorse arrivano dalla scorsa Legislatura, così leviamo a tutti la tentazione di mettere il cappello su un’opera già programmata dal passato Parlamento Siciliano. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.
La prenotazione è avvenuta per 2,5 milioni per l’esercizio finanziario 2019 e 2,5 milioni per l’esercizio finanziario 2020, quindi le risorse per i Santoni di Palazzolo c’erano e anche più che sufficienti.
Sarà il Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento a curare l’appalto dei lavori ai sensi della legislazione vigente in materia di lavori pubblici.
La Sovrintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, quale beneficiario del finanziamento, curerà gli aspetti previsti nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud).
Un’altra risposta positiva, ha proseguito Vinciullo, arriva per la provincia di Siracusa a conferma dell’ottimo lavoro di programmazione che è stato svolto nel corso della scorsa Legislatura.
Questo approvato riguarda il primo stralcio, vi è un secondo stralcio, sempre pari a 5 milioni di euro, di cui attendiamo, con l’urgenza del caso, la presentazione del progetto alla Regione in modo che, ha concluso Vinciullo, la stessa possa approvare il progetto e prenotare le risorse per evitare che vi siano, al solito, furbizie giustificate dalla mancanza dei progetti.
 
VINCIULLO: CINQUE MILIONI PER IL CASTELLO SVEVO DI AUGUSTA ultima modifica: 2020-01-01T13:30:12+02:00 da IfattiSiracusa
Politica