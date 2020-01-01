SI CHIAMA GIUSEPPINA LA PRIMA NATA DEL 2020

SI CHIAMA GIUSEPPINA LA PRIMA NATA DEL 2020

Rep: E’ avvenuta nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Umberto primo di Siracusa diretto da Antonino Bucolo la prima nascita del 2020 nella provincia di Siracusa.

Si chiama Giuseppina, pesa 3.130 grammi, secondogenita di Natale Pelligra 26 anni e Francesca Galota 22 anni, residenti a Pachino, ed è venuta alla luce con parto spontaneo alle ore 02.12 di oggi 1 gennaio 2020.

Giuseppina e la mamma godono di ottima salute.

Alla piccola Giuseppina, ai suoi genitori e al suo fratellino di 3 anni, giungono i migliori auguri del direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra e dei direttori dei reparti di Ostetricia e Neonatologia Antonino Bucolo e Massimo Tirantello.

SI CHIAMA GIUSEPPINA LA PRIMA NATA DEL 2020 ultima modifica: 2020-01-01T13:26:42+02:00 da IfattiSiracusa
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