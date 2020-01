Roberto Cafiso, l’impressione è che nessuno faccia bene il suo lavoro. Gli avvocati fanno politica, i medici fanno politica, la curia fa politica…

L’impressione, direttore, è condivisa. Tutti dilettanti allo sbaraglio, dai gestori di B&B fenomeno locale di esponenziale portata, ai locali di ogni tipo gestiti con poca professionalità e destinati al flop. E poi il richiamo della politica a smuovere professionisti di vario livello e spessore ad avventure col sogno del podio elettorale e dello scranno in qualche consesso pubblico, uno comunque. Per molti per campare, per alcuni per la smania di successo, per pochissimi per servire una causa.

Comunque siamo sempre ai primi del 2020. Una battuta in positivo riusciamo a trovarla?

Possiamo solo migliorare. Crescere. Come la Fenice risorgere dalle nostre ceneri, perchè siamo abbastanza inceneriti e riguadagnare le posizioni che la città e tanti illustri concittadini del passato avevano conquistato. I recenti figli di Archimede hanno dilapidato il patrimonio ereditato. E’ ora di porvi rimedio. Sono ottimista direttore.

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE

ROBERTO CAFISO: ABBIAMO DILAPIDATO IL PATRIMONIO EREDITATO, E’ ORA DI PORVI RIMEDIO

ultima modifica: da