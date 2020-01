Rep: I lavori del sottofondo del sottopasso dello svincolo Maremonti, che furono spacciati per l’apertura dello svincolo, dopo l’inaugurazione con la premiata pasticceria catanese e con un codazzo di Autorità plaudente, non solo non sono ripresi, ma il cantiere risulta, ormai da oltre 6 mesi, abbandonato a se stesso, così come era il giorno successivo all’inaugurazione, quando venne sistemata qualche pietra sul parapetto e gettata qualche manicolata di cemento. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

Conoscendo le capacità dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture, sono sicuro che interverrà immediatamente, richiamando il CAS a completare i lavori già inaugurati, quindi ci aspettiamo al più presto di rivedere gli operai nel cantiere, al momento totalmente abbandonato.

MAREMONTI: LAVORI INAUGURATI E SVINCOLO ABBANDONATO

