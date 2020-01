ARRESTATI DUE SIRACUSANI MENTRE TENTAVANO DI RUBARE ALL’ARENELLA

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Cassibile hanno tratto due giovani siracusani resisi responsabili di tentato furto in abitazione, furto di un ciclomotore e resistenza a pubblico ufficiale.

I due giovani, BRECI Roberto e BERARDI Michael, entrambi classe 1994, disoccupati e con precedenti specifici di polizia, sono stati sorpresi da una pattuglia della Stazione di Cassibile mentre tentavano di introdursi in due villette site nella zona Arenella, con l’evidente intento di trafugare quanto in esse presente. Alla vista dei militari operanti i due si sono dati alla fuga, utilizzando un ciclomotore che successivamente è stato anch’esso riconosciuto come provento di un furto operato la mattina stessa a Siracusa. Il tentativo è stato tuttavia vano, poiché i Carabinieri, dopo un lungo inseguimento lungo le vie della zona balneare, sono riuscito a bloccarli e ad arrestarli. I due giovani sono stati quindi posti agli arresti domiciliari presso le loro abitazioni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

