Il 9 GENNAIO ESPOSIZIONE STRAORDINARIA DI SANTA LUCIA

Rep: Ricorre giovedì prossimo, 9 gennaio, l'anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale. La Cattedrale è segno di ciò che siamo chiamati ad essere: Tempio vivente di Dio, capace di far risplendere nel mondo la grazia del Signore ed accogliere tutti coloro che sono alla sua ricerca. Alle ore 17.30 in Cattedrale assemblea diocesana alla quale interverrà don Umberto Bordoni, della Scuola Beato Angelico di Milano, che offrirà una riflessione sul significato teologico del tempio. Seguirà la celebrazione eucaristica che sarà presieduta dall'arcivescovo mons. Salvatore Pappalardo. "Nel Calendario liturgico questa data - ha scritto mons. Salvatore Pappalardo -, a motivo della sua rilevanza ecclesiale, è segnata come Solennità per la comunità diocesana: in effetti, da alcuni anni, l'abbiamo celebrata con un'assemblea pastorale. Una ricorrenza come momento particolarmente significativo per la vita della Diocesi: è la festa propria della comunità diocesana che riconosce nella Chiesa Cattedrale il segno dell'unità e della comunione col Vescovo". Per la ricorrenza della Dedicazione, la Deputazione della Cappella di Santa Lucia ha disposto un'esposizione straordinaria del simulacro di Santa Lucia. Alle 17.00 apertura della nicchia; alle 17.30 assemblea diocesana. Seguirà la celebrazione eucaristica, al termine della quale sarà chiusa la nicchia.

