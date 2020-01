PROGETTO SIRACUSA CHIEDE LE DIMISSIONI DI GRANATA PER LA MOSTRA CON LE OPERE FALSE

Rep: Dopo le ultime affermazioni del procuratore aggiunto Fabio Scavone sull’inchiesta sui falsi d’autore Progetto Siracusa chiede le immediate dimissioni dell’assessore alla Cultura e alla Legalità, Fabio Granata. Non crediamo ci siano ancora dubbi, per quanto ci riguarda, sulla opportunità di lasciare l’assessorato che ha promosso una iniziativa, Ciclopica, che ad oggi porta alla triste ipotesi di un reato da parte della Procura. Siracusa ed i siracusani, ma anche gli stessi turisti che hanno visitato mesi addietro lo spazio espositivo del Convento di San Francesco, a nostro avviso, meritano un rispetto che al momento pare non sia stato dimostrato da questa amministrazione.

Dunque, si ritengono opportune, ancora una volta come è stato chiesto mesi addietro, pubbliche scuse e dimissioni immediate in attesa di un giudizio definitivo su questa triste vicenda. Lo stesso Granata “siciliano per cultura” ha chiesto ai siracusani di essere all’altezza della propria storia: è il momento di passare dalle chiacchiere ai fatti. Le mostre con opere false non sono certo all’altezza di Siracusa: ne tragga le conseguenze ed il Comune si costituisca parte civile contro i responsabili per il grave danno arrecato all’immagine della città.

Progetto Siracusa, Loredana Faraci