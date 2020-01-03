LIBERO CONSORZIO: SI E’ INSEDIATO IL NUOVO COMMISSARIO

LIBERO CONSORZIO: SI E’ INSEDIATO IL NUOVO COMMISSARIO

Rep: Il dottor Domenico Percolla si è insediato questa mattina alla guida del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Contestualmente ha avuto luogo il passaggio di consegne tra la dottoressa Carmela Floreno (commissario dal febbraio 2018) e il dott. Domenico Percolla.

Il nuovo commissario dovrebbe guidare il Libero Consorzio fino alla prossima primavera quando ci saranno le elezioni. Gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la redazione de I Fatti Siracusa

LIBERO CONSORZIO: SI E’ INSEDIATO IL NUOVO COMMISSARIO ultima modifica: 2020-01-03T12:19:48+02:00 da IfattiSiracusa
Politica