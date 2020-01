Rep: Tutto pronto per la manifestazione”I tre Re sulla via dell’olio” a Cassaro, dal 5 al 6 gennaio. Ogni anno nel pittoresco centro storico di Cassaro, l’Epifania diventa un momento importante per l’intera comunità. Prende vita, infatti, una delle manifestazioni più longeve della Sicilia: “I Tre Re sulla via dell’olio” è un percorso che unisce i sapori degli Iblei alla rappresentazione vivente dell’arrivo dei Re Magi a Betlemme. La grande festa, iscritta nel Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana, vede al centro del ricco programma di appuntamenti la suggestiva rappresentazione vivente: nel paese si spengono le luci e si accendono i falò; la grande stella cometa illumina il cammino dei tre Re Magi a cavallo, seguiti da un corteo di fiaccole. Anche quest’anno la regia è affidata al Vicesindaco Fabio Lanteri: ” Per questa edizione ci aspettiamo una grande affluenza di visitatori. Il programma è molto ricco e prevede il Primo raduno regionale di Tamburi medievali, il raduno delle autostoriche, artisti di strada, musica popolare e le specialità culinarie del territorio. Il programma completo è possibile consultarlo sulla pagina ufficiale facebook e instagram del Comune di Cassaro.

IL 5 E IL 6 GENNAIO A CASSARO L’ARRIVO DEI RE MAGI A BETLEMME

