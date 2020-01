EMILIANO VELASCO: CARO SINDACO, PENSI ALLA CITTA’ E NON ALLE LASAGNE

Scrive Emiliano Velasco: “Chiusa la scuola di musica, stanno per chiudere le circoscrizioni periferiche, aspettiamo da decenni il nuovo ospedale, strade tipo safari, le periferie in uno stato d’abbandono mai visto.

Caro Sindaco, meno cene e pranzi di beneficenza e più fatti per la città. Grazie”.

EMILIANO VELASCO: CARO SINDACO, PENSI ALLA CITTA’ E NON ALLE LASAGNE

ultima modifica: da