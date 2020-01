ITALGAROZZO DA’ SOLDI (NOSTRI) ALLE PARROCCHIE AMICHE

Rep: Continua la nostra analisi su come vengano spesi soldi pubblici: 25 mila euro dati dal comune per alcune manifestazioni religiose. Oggi vi voglio parlare di 10 mila di questi soldi pubblici. Curioso come nel discorso del sindaco e dell’allora assessore con delega agli animali, nel 2018, si parlava di rispetto degli animali, mentre nel 2019 non solo gli animali non sono più citati, nella Delibera di Giunta vengono accordati soldi pubblici anche per “spettacolo pirotecnico”, dalla delibera sindaco e assessore presenti per cui o non l’hanno letta oppure le loro opinioni sugli animali sono cambiate. Insomma il comune decide di dare soldi per bruciarli in fuochi d’artificio, non per i poveri e i bisognosi ma per allietare per qualche minuto qualche siracusano e chi se ne frega degli animali.

Con 10 mila euro, considerando che un pancale di bitume a freddo di qualità (50 sacchi da 20 kg con cui mettiamo in sicurezza mediamente 25 buche, costo 500 euro) si sarebbero potuti comprare 20 pancali e quindi mettere in sicurezza 500 buche circa in città. Con 8 di questi pancali si potrebbe dare sollievo per tutta via Corfù …

Salvatore Russo