118 DI CASSIBILE-F. BIANCHE CHIUSO DA 20 GIORNI

Rep: La postazione del 118 di Cassibile – Fontane Bianche è chiusa da oltre 20 giorni perché la sua ambulanza è stata trasferita presso altre postazioni. E’ questo il risultato nefasto da quando la stessa postazione è stata declassata da H24 a H12. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

Quando, fra l’esultanza generale, è avvenuto questo declassamento, sono stato l’unico a contestare la decisione della Regione in quanto era chiaro che , come avveniva per Ortigia, ogni qualvolta emergeva la necessità di un’ambulanza, sarebbe stata presa quella di Cassibile, ma questa abitudine scellerata deve cessare, perché i cittadini di Cassibile non sono cittadini di serie B.

In questi giorni, ha proseguito Vinciullo, numerosi cittadini hanno protestato per i ritardi con i quali arrivano i soccorsi, ma gli operatori del 118 non hanno alcuna responsabilità perché devono arrivare da Siracusa.

Mi rivolgo quindi alla Regione affinché faccia ritornare, con l’urgenza che impone il caso, l’ambulanza.

Al solito, ha concluso Vinciullo, l’Amministrazione Comunale Italgarozzo è assente e non difende i diritti dei cittadini di Cassibile.