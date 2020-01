IL SIRACUSANO SCERRA, VICEPRESIDENTE DEL GRUPPO M5S ALLA CAMERA

Rep: Il siracusano Filippo Scerra Vicepresidente del Gruppo Parlamentare M5S alla Camera

Sta per completarsi l’iter che, come previsto dalle regole interne del Movimento 5 Stelle, ha portato al rinnovo del Comitato Direttivo. Nei giorni scorsi si sono tenute le votazioni che si sono concluse con l’elezione del deputato siracusano Filippo Scerra in qualità di vice presidente del gruppo parlamentare M5S alla Camera. Scerra entra così a far parte del nuovo Comitato Direttivo dei 5Stelle, che lavora per garantire il buon funzionamento del gruppo parlamentare e l’unitarietà della sua azione politica. Un ruolo di grande responsabilità dato che Scerra insieme con gli altri componenti del Direttivo avrà il compito di gestire il lavoro in aula e nelle commissioni parlamentari degli oltre 200 deputati eletti il 4 marzo 2018 in occasione delle ultime elezioni politiche. Nello specifico il deputato siracusano si occuperà del coordinamento dell’area internazionale che comprende le commissioni Esteri, Difesa, Politiche Ue e Agricoltura.

“Ringrazio tutti i colleghi che mi hanno scelto e votato per rappresentarli nel Direttivo Camera – esordisce Scerra -. Vivo questo momento con la consapevolezza che quella che stiamo vivendo è una fase di grande cambiamento in seno al Movimento. In uno scenario mondiale così delicato e complesso, essere referente dell’Area internazionale rappresenta una grande responsabilità che intendo affrontare con gli strumenti che fanno parte del modo con cui interpreto il ruolo di Portavoce: dedizione, condivisione, vision e dialogo costante con cittadini, colleghi, i membri del Governo e dei partiti di maggioranza.