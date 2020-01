I CARABINIERI DI SIRACUSA SETACCIANO IL TERRITORIO, SETTE DENUNCE

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno effettuato numerosi controlli alla circolazione stradale lungo le assi viarie più trafficati con particolare attenzione sia alle località turistiche e balneari, come l’isola di Ortigia e Fontane Bianche, che alle zone più degradate della città.

Obiettivo del servizio è stato in particolare quello di prevenire e perseguire casi di guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, nonché accertare e sanzionare le violazioni commesse da soggetti sottoposti misure di prevenzione e cautelari.

Le pattuglie impiegate hanno proceduto al controllo di 65 veicoli e 94 persone, elevando contravvenzioni per circa 4.826 euro. Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione degli stessi e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter, grave contravvenzione da cui deriva il fermo amministrativo per 60 giorni e la decurtazione di 5 punti patente.

Nell’arco del servizio sono stati segnalati alla Autorità Amministrativa competente, quali assuntori, 6 soggetti in quanto trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente di tipo cocaina e marijuana per uso personale per un peso complessivo di circa 5 grammi.

Sono stati altresì denunciati sette soggetti e in particolare quattro giovani di origine rumena, tutti con precedenti di polizia e disoccupati, in quanto trovati in possesso di strumenti atti allo scasso senza giustificato motivo; un quarantasettenne siracusano e un venticinquenne di origine nigeriana, entrambi disoccupati e con precedenti di polizia, in quanto responsabili dell’aver violato l’obbligo di dimora; un minorenne di origine nigeriana responsabile del reato di ricettazione di una bicicletta.