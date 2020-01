SHOW ANTIDEMOCRATICO DEI SINISTRI CONTRO IL SINDACO GALLO

Il sindaco di Palazzolo Salvo Gallo è libero di aderire politicamente a chi vuole. In una realtà come la nostra dove i politici si prendono ogni licenza e fanno quel che vogliono zompettando da un partito all’altro senza che nessuno dica nulla, oggi davanti ad una scelta pro Salvini i soliti sepolcri imbiancati, faziosi e sinistri, sono lì a scandalizzarsi visto che il sindaco di Palazzolo ha osato aderire alla Lega. Non solo si scandalizzano, ma chiedono le sue dimissioni “perchè chi lo aveva votato non era certamente della Lega”. Un’altra solenne quarzata che farebbe presumere doti divinatorie di questi cazzari, cioè i sinistri contro il sindaco sanno anche chi sono stati i suoi elettori e qual erano, e quali sono, le loro scelte politiche e quindi Gallo vada a casa. Tutte minchiate al buio! Gallo ovviamente può fare le scelte che vuole e lo diciamo noi che certamente non amiamo la Lega. L’ira funesta dei sinistri, nel caso in specie, è come sempre faziosa e appunto sinistra, la democrazia è un’altra cosa. Buon lavoro sindaco Gallo.