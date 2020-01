I CARABINIERI FANNO IRRUZIONE E SEQUESTRANO COCAINA, MARIJUANA E HASHISH IN VIA ITALIA

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale, impegnati in un mirato servizio finalizzato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono intervenuti in via Italia 103, nota piazza di spaccio del capoluogo, riuscendo a sequestrare un ingente quantità di droga.

I Carabinieri, infatti, a seguito di un’accurata attività di osservazione e controllo, hanno fatto irruzione nella palazzina rinvenendo in un pertugio 262 dosi di cocaina per un peso complessivo di quasi 70 grammi, 150 dosi di marijuana per un peso complessivo di 105 grammi e un panetto di hashish del peso complessivo di 23 grammi. Lo stupefacente, destinato allo spaccio nella città di Siracusa, avrebbe fruttato diverse migliaia di euro. Grazie invece all’intervento dei militari dell’Arma è stato sottratto alla disponibilità dei “venditori di morte” e posto sotto sequestro.