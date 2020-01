GIUSEPPE PATTI: SI’, E’ VERO, HO PRESO LA TESSERA DEL PD

Peppe Patti, l’assessora Furnari ha querelato il mio giornale sui loculi che vogliono fare pagare due volte

Quella dei loculi è una vicenda triste. L’amministrazione ha scoperto il suo vero volto, debole con i forti e forte con i deboli. Inoltre i casi di compravendita di cappelle dimostrano in che stato pietoso versa la gestione del nostro cimitero.

Giunge notizia che avresti preso la tessera del Pd

È una scelta molto ponderata. In Italia non esiste più un partito ambientalista. Il PD sta dimostrando di sposare con convinzione le tematiche ambientali, penso sia il caso di continuare ad impegnarsi in prima persona.

Magari con Garozzo e Italia nel Pd avresti evitato..

Diciamo che si sono fatti fuori da soli. Sono due corpi esterni alla sinistra progressista. Ora il PD anche a Siracusa può tornare a parlare alle periferie e non solo ai salotti buoni della città.

