IL SINDACO CANNATA: ISCRIZIONI APERTE, GARANTIAMO LO SPORT PER TUTTI

Rep: Sono aperte le iscrizioni per l’adesione al Programma “Sport di Tutti”, che darà la possibilità a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni di svolgere gratuitamente un’attività sportiva fino a fine giugno 2020. Il progetto prevede di scegliere tra le 2.700 società sportive partecipanti su tutto il territorio nazionale, con 80 diverse discipline, dislocate in oltre 1.400 Comuni italiani. Avola ha aderito con l’accreditamento di ben 7 società sportive. Si tratta di “Attività motoria Sicilia” , “Calcio Sicilia”, “Pallamano Avola”, “Avola Basket”, “Asd Atletica Avola”, “Virtus Avola” e “Palombella running”.

L’iniziativa, promossa dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport è realizzata dalla società Sport e salute, in linea con la nuova mission, è realizzata con la collaborazione delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva. Il programma di intervento ha l’obiettivo di favorire, attraverso la pratica sportiva, stili di vita attivi tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e il benessere degli individui, con particolare attenzione alle famiglie, secondo una graduatoria basata sul reddito. Le modalità di iscrizione sono semplici: basta andare online sul sito www.sportditutti.it accedendo a portalearea.sportditutti.it, oppure presentando il modulo cartaceo scaricabile dal sito, da consegnare direttamente alla società sportiva più vicina partecipante al progetto entro il 31 gennaio. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’assessorato Sport, in via Mazzini 84.

“L’obiettivo di questo progetto e del Comune di Avola – dice il sindaco Luca Cannata – è quello di garantire il diritto allo sport per ragazzi e famiglie in condizioni di svantaggio economico, incoraggiando i ragazzi a svolgere attività fisica e supportando società e associazioni sportive. Vogliamo sostenere sia lo sport sia le nostre associazioni, assicurando almeno 2 ore a settimana di attività per 20 settimane con un programma di attività diversificato per fasce d’età e per interesse. I nostri ragazzi sono il nostro presente e il nostro futuro”.