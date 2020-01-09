DOMANI A SAN PAOLO L’INCONTRO DI CRISTOTERAPIA

DOMANI A SAN PAOLO L’INCONTRO DI CRISTOTERAPIA

Rep: Domani venerdì alle 18.30 presso la nostra parrocchia San Paolo apostolo ci sarà il consueto incontro mensile di cristoterapia. L’argomento che affronteremo e su cui ci confronteremo è “La chiamata”. Vi aspettiamo. Se possibile puntuali, grazie.

don Rosario Lo Bello

DOMANI A SAN PAOLO L’INCONTRO DI CRISTOTERAPIA ultima modifica: 2020-01-09T17:37:14+02:00 da IfattiSiracusa
Politica