Rep: Inizia propositivo l’anno per la Giunta Civica di Siracusa che durante la prima riunione, tenuta l’8.01.2019, ha provveduto alla deliberazione di alcune proposte pronte per essere inoltrate alla Giunta Comunale. Tra le proposte programmate per il passaggio dal protocollo generale del Vermexio, già domani, quella del Presidente Damiano De Simone, suggerita dal cittadino Paolo Santoro, in cui si chiede l’inscrizione del Comune di Siracusa alla piattaforma Piazza WiFi Italia. Si tratta di una rete nazionale wifi libera e diffusa accessibile gratuitamente da tutti i Cittadini, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico. Una proposta – commenta Damiano De Simone – che accelera il passo verso una dimensione d’avanguardia per la Città di Siracusa, purtroppo ancora priva di quella rosa di servizi fondamentali, del Welcome turistico. L’inserimento della Città di Siracusa nella piattaforma WiFi Italia, inoltre – continua De Simone – rappresenta anche un’opportunità data ai cittadini, di poter accedere gratuitamente nel mondo del web. Ritengo – conclude Damiano De Simone – che le operazioni d’avanguardia facilitino l’accesso a chi intende visitare, investire e risiedere a Siracusa ed in questo caso, l’idea di Piazza WiFi Italia, vuol significare dare, al nostro territorio, l’opportunità di stringere nuove e virtuose relazioni, non solo istituzionali, ma anche tra privati per scopi commerciali e di gemellaggio culturale tra liberi cittadini ed associazioni, oltre a migliorare il livello di qualità della vita dei nostri cittadini.

PROPOSTA DELLA GIUNTA CIVICA: ISCRIVIAMO SIRACUSA ALLA PIATTAFORMA “PIAZZA WIFI ITALIA”

