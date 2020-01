AVEVA LA COCAINA A CASA, ARRESTATO

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Siracusa hanno tratto in arresto in flagranza di reato PEZZINGA Johnny, classe 2000, siracusano, disoccupato con precedenti di polizia.

I Carabinieri hanno eseguito una perquisizione presso la sua abitazione nel corso della quale sono stati rinvenuti 24 grammi di cocaina, 3 ovuli di hashish del peso complessivo di 30 grammi circa e 3 dosi già confezionate dello stesso tipo di stupefacente, una dose di marijuana, vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, due coltelli a serramanico intrisi di stupefacente e 100 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. I militari dell’Arma hanno quindi dichiarato in arresto il PEZZINGA ponendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in regime di arresti domiciliari.