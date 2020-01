AMPIO PARCHEGGIO PER IL MERCATINO DI BELVEDERE

Rep: Continua l’azione di riordino dei mercati avviata dall’assessorato alle Attività produttive attraverso la rimodulazione degli stalli.

Oggi è stata la volta del mercato settimanale di Belvedere dove, alla presenza dell’assessore Cosimo Burti e dell’ex consigliere comunale Enzo Pantano, agenti del nucleo Annonario della Polizia municipale hanno operato in tal senso, al fine di rimodulare in maniera ottimale gli stalli e per migliorare la gestione degli spazi vendita.

“L’intervento- dichiara Burti- consentirà di fruire di un ampio parcheggio a supporto del mercato, migliorando notevolmente anche la viabilità della frazione; consentirà al contempo di godere di una maggiore sicurezza stradale, soprattutto verso gli alunni che di mattina vengono accompagnati nella scuola limitrofa. La gestione dei mercati cittadini, vista la forte crisi che subisce il comparto, va rivisitata e rinnovata al fine di sostenerla nella logica di rilancio economico”.