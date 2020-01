A FERLA I CARABINIERI INCONTRANO GLI STUDENTI

Porte aperte alla Stazione dei Carabinieri di Ferla per i giovani studenti dell’Istituto Comprensivo Valle dell’Anapo che, accompagnati dai propri docenti, sono stati accolti dal Comandante della Stazione, Maresciallo Capo Roberto RABBITO e tutti i componenti del Reparto. Durante l’incontro i Carabinieri hanno affrontato diversi temi tra cui quello del bullismo ed il rispetto delle regole per una corretta convivenza civile sia fra i banchi della scuola che nell’ambito della vita extrascolastica. Il personale in divisa ha poi illustrato la corretta gestione delle emergenze e le modalità più efficaci per effettuare una richiesta d’aiuto.

Invitati a formulare domande è emerso che gli argomenti di maggiore interesse per i giovani hanno riguardato le modalità di arruolamento, i reati commessi tramite il web e, naturalmente, il codice della strada per quanto riguarda l’uso del casco che, a breve, indosseranno perché stanno per raggiungere l’età del tanto sospirato “patentino”.

Durante la visita i giovani studenti hanno avuto modo di vedere come è strutturata una Stazione Carabinieri, come sono suddivisi gli uffici, quali materiali sono a disposizione e le autovetture che utilizzano.