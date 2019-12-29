Settimanale I Fatti del 29-12-2019

Settimanale I Fatti del 29-12-2019

Le pagelle di Salvo Ferlito:

Un 9 tondo a Paolo Reale,

1 alla Floreno, 3 a Granata

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Settimanale I Fatti del 29-12-2019 ultima modifica: 2019-12-29T07:00:58+02:00 da IfattiSiracusa
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