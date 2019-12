ARRESTATA UNA DONNA, DEVE SCONTARE UN ANNO PER RAPINA

Nell’ambito dei servizi esterni disposti dal Comando Compagnia di Noto (SR), i Carabinieri della Stazione di Noto (SR) hanno rintracciato Giuseppina Pirruccio, di anni 55, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Catania per il quale la donna dovrà espiare in carcere una pena di 1 anno e 19 giorni per gravi violazioni di legge che vanno dalla rapina alle lesioni personali.

La donna, già nota ai militari per i suoi precedenti di polizia, è stata pertanto tratta in arresto e condotta presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza.

