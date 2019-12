MAXICONTROLLO DEL TERRITORIO, FERMATI 300 VEICOLI, MOLTE DENUNCE E TANTE MULTE

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa nei giorni del Natale stanno impegnando numerose pattuglie automontate, con l’impiego di militari delle Stazioni e Tenenze per vigilare le aree urbane e cittadine di tutta la provincia. Gli straordinari servizi di controllo del territorio, predisposti in adesione a quanto stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e in ottemperanza alle linee guida fornite dalla scala gerarchica dell’Arma, consentono di garantire una maggiore sicurezza in tutti i luoghi dove residenti e turisti stanno godendo appieno e nel massimo della serenità le giornate di festa. Pattuglie appiedate, automontate ed in abiti civili stanno vigilando con la massima discrezione, contribuendo ad aumentare notevolmente la percezione del senso di sicurezza. Sono sottoposti a vigilanza aree e luoghi connotati da un significativo afflusso di persone come i capolinea degli autobus e le stazioni ferroviarie, nonché alberghi e strutture ricettive, con particolare attenzione anche a tutte le zone dove sono ubicate chiese, santuari, cimiteri, luoghi simbolo della cristianità, banche, esercizi e centri commerciali, senza tralasciare i servizi per la prevenzione dei furti in appartamento, di autovetture e motocicli, delle truffe, della violenza di genere e dei reati in materia di stupefacenti.

Nell’ambito della circolazione stradale sono stati controllati oltre 300 veicoli e circa 420 persone ed elevate contravvenzioni per oltre 19.000 euro.

Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione degli stessi e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter, da cui ne è derivato il fermo amministrativo per 60 giorni e la decurtazione di 5 punti patente e la guida in stato di ebbrezza.

Altresì sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa, quali assuntori di sostanze stupefacenti 15 persone trovate in possesso di modica quantità di cocaina, hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa 15 grammi.

Inoltre:

la Compagnia Carabinieri di Siracusa, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria 7 soggetti e in particolare:

due 40enni, disoccupati e pregiudicati, responsabili del reato di furto di cui il primo di generi alimentari presso un esercizio commerciale cittadino, mentre il secondo di un telefono cellulare in una abitazione dislocata nella zona costiera di Siracusa;

un 45enne, perché responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari;

due 30enni, responsabili di non aver osservato i provvedimenti stabiliti dall’Autorità Giudiziaria;

un 30enne nigeriano per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; ed infine;

un 35enne siracusano perché sorpreso, a seguito di controllo stradale da parte dei militari dell’Arma, alla guida della propria autovettura senza aver mai conseguito la patente.

Nella zona nord della provincia, la Compagnia Carabinieri di Augusta, sul territorio di competenza, ha deferito all’Autorità Giudiziaria 4 soggetti, in particolare un uomo di 55 anni, pregiudicato, poichè violava le prescrizioni impostagli dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e tre giovani ventenni, in quanto a seguito di controllo alla circolazione stradale, venivano trovati alla guida delle rispettive autovetture con un tasso alcolemico superiore a quello previsto dalle vigenti norme del codice della strada.

A sud della provincia aretusea, la Compagnia Carabinieri di Noto, sul territorio di competenza, ha controllato tutti i soggetti sottoposti ad obblighi, che risiedono tra i comuni di Rosolini e Portopalo di C.P..

Nell’ambito della repressione dei reati sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria 6 persone:

due uomini di 36 e 26 anni poiché, a Pachino, sono stati sorpresi a trafugare cassette di pomodoro ciliegino appena raccolto da un campo riconducibile ad una azienda agricola con sede legale in provincia di Firenze;

un 26enne, a Noto, è stato sorpreso alla guida della propria autovettura mentre occultava in una tasca dei pantaloni 2 coltelli a serramanico;

una donna 46enne perché si poneva alla guida con tasso alcolemico pari a 2,39 g/l;

due uomini per reiterazione della guida senza patente.

Analoghi controlli straordinari del territorio verranno svolti anche in prossimità delle giornate di fine anno e del 1° gennaio al fine di assicurare una idonea cornice di sicurezza e prevenire e reprimere reati nel particolare periodo delle festività.

