LA MEZZALUNA TRONEGGIA ALL’URBAN CENTER, CHI HA FATTO QUESTA SCELTA VA CACCIATO

LA MEZZALUNA TRONEGGIA ALL’URBAN CENTER, CHI HA FATTO QUESTA SCELTA VA CACCIATO

E’ proprio il caso di dire che l’albero dell’Urban Center è nato sotto una cattiva stella. Un misto di falso e di arroganza. E’ falso dire che queste albero fatto di tavole di legno dipinte a mano sia stato pensato e dipinto dai bambini. Non è così, lo hanno pensato e dipinto adulti che sono politicizzati dal Pd e hanno in testa un concetto di inclusione malato, tendenzioso, ambiguo. E’ falso quindi anche il discorso sui bambini di Italgarozzo “sono i miei concittadini preferiti”. I bambini non c’entrano nulla, sono stati solo e in qualche modo influenzati. E’ arrogante infatti mettere in cima all’albero la mezzaluna che non c’entra un quarzo con le nostre tradizioni che vogliono la stella in cima all’albero, stella che è molto più inclusiva e certamente meno politicizzata della mezzaluna. Su questa c’è stata una polemica che alla fine ha oggettivamente evidenziato una precisa volontà politica e una manifestazione finale con invitato unico Italgarozzo. Insomma, faziosità a tonnellate di ideatori e sostenitori.

Stamattina, 26 dicembre 2019, per caso siamo passati dall’Urban Center. Nell’albero come se niente fosse stato troneggiava una enorme mezzaluna e per quelli con dieci decimi di vista s’intravedeva forse una piccola stella incolore, forse. C’è poco da discutere, la mezzaluna gigante sull’albero del Comune, della nostra comunità è un’arrogante quarzata. Ed è anche chiaro, cristallino, che coi protagonisti, con tutti i protagonisti, di questa boiata è inutile discutere, vanno cacciati e basta!

LA MEZZALUNA TRONEGGIA ALL’URBAN CENTER, CHI HA FATTO QUESTA SCELTA VA CACCIATO ultima modifica: 2019-12-26T13:53:09+02:00 da IfattiSiracusa
Politica