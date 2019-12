E’ proprio il caso di dire che l’albero dell’Urban Center è nato sotto una cattiva stella. Un misto di falso e di arroganza. E’ falso dire che queste albero fatto di tavole di legno dipinte a mano sia stato pensato e dipinto dai bambini. Non è così, lo hanno pensato e dipinto adulti che sono politicizzati dal Pd e hanno in testa un concetto di inclusione malato, tendenzioso, ambiguo. E’ falso quindi anche il discorso sui bambini di Italgarozzo “sono i miei concittadini preferiti”. I bambini non c’entrano nulla, sono stati solo e in qualche modo influenzati. E’ arrogante infatti mettere in cima all’albero la mezzaluna che non c’entra un quarzo con le nostre tradizioni che vogliono la stella in cima all’albero, stella che è molto più inclusiva e certamente meno politicizzata della mezzaluna. Su questa c’è stata una polemica che alla fine ha oggettivamente evidenziato una precisa volontà politica e una manifestazione finale con invitato unico Italgarozzo. Insomma, faziosità a tonnellate di ideatori e sostenitori.

Stamattina, 26 dicembre 2019, per caso siamo passati dall’Urban Center. Nell’albero come se niente fosse stato troneggiava una enorme mezzaluna e per quelli con dieci decimi di vista s’intravedeva forse una piccola stella incolore, forse. C’è poco da discutere, la mezzaluna gigante sull’albero del Comune, della nostra comunità è un’arrogante quarzata. Ed è anche chiaro, cristallino, che coi protagonisti, con tutti i protagonisti, di questa boiata è inutile discutere, vanno cacciati e basta!

LA MEZZALUNA TRONEGGIA ALL’URBAN CENTER, CHI HA FATTO QUESTA SCELTA VA CACCIATO

